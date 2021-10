Seidl wil niet teveel races: "Ideale kalender is kalender van 20 races"

De Formule 1-kalender telt in 2022 waarschijnlijk een recordaantal van 23 races. Dat is leuk voor de fans maar de teams staan er wat minder om te juichen. Al het personeel moet immers van de ene uithoek van de wereld naar de andere vliegen. Meer races bekent ook nog eens minder rust en daar is niet iedereen even blij mee.

McLaren-teambaas Andreas Seidl is een van de mensen die zich zorgen maakt over de uitdijende kalender. In gesprek met Motorsport Week gaat hij in op zijn wensen: "Vanuit ons oogpunt is de ideale kalender een kalender van 20 races. Misschien 15 races die vast staan en dan de mogelijkheid om 5 races te rouleren. Natuurlijk is het belangrijk dat deze 20 wedstrijden zo zijn gepland dat het te doen is voor onze mensen. Maar ook duurzaam voor het milieu."

Seidl vertrouwt erop dat Formule 1-CEO Stefano Domenicali weet waar hij mee bezig is. Domenicali was immers zelf ook ooit teambaas. Seidl: "Uiteindelijk is het Stefano's werk en verantwoordelijkheid. We vertrouwen erop dat hij de balans weet te vinden tussen commerciële belangen die we als team hebben en ook in het letten op onze mensen en jullie, de media."