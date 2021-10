Vettel pissig over Monaco-verandering: "Alle leuke dingen moeten verdwijnen"

In 2022 komt er een einde aan de unieke opzet van de Grand Prix van Monaco. Voor het eerst zal ook in het prinsendom een driedaags Grand Prix weekend worden gehouden. Voor heen was het altijd een vierdaags evenement. Niet iedereen is blij met deze keuze, vooral Sebastian Vettel niet.

Normaal gesproken zag een raceweekend er in Monaco iets anders uit. Hier was het namelijk altijd zo dat de eerste twee vrije trainingen op donderdag werden verreden en dat vrijdag een rustdag was. Maar in 2022 komt hier een eind aan en volgt ook Monaco de normale structuur van trainen op vrijdag.

Voorbereidingstijd

Aston Martin-coureur Sebastian Vettel is geen fan van het plan. De Duitser spreekt zich uit in gesprek met Motorsport.com: "Hij was altijd een fijne vrije dag. Ik ging niet naar een feestje ofzo maar ik had meer voorbereidingstijd. Het was gewoon onderdeel van Monaco."

Verdwijnen

De viervoudig wereldkampioen bromt nog eventjes door. Hij is er blijkbaar echt vrij pissig over: "Maar goed, blijkbaar moeten alle leuke dingen verdwijnen. Dat is gewoon de reden waarom ze het weekend inkrimpen naar drie dagen."