Russell weet wat hij wil: "Mijn doel is om wereldkampioen te worden"

George Russell krijgt volgend jaar eindelijk zijn kans om permanent bij een topteam te rijden. De Britse huidig Williams-coureur mag zich op gaan maken voor een Mercedes-stoeltje en vanzelfsprekend is Russell vol met realistisch vertrouwen.

Russell realiseert zich als geen ander dat de reis naar de Formule 1 geen simpele wandeling was. Dat realiseert hij zich al vanaf jonge leeftijd. In het Duitse Bild spreekt hij zich uit: "Toen ik 15 jaar oud was wist ik dat het leven niet makkelijk ging worden en dat het heel moeilijk ging worden om de Formule 1 te bereiken. Er zijn slechts 20 coureurs en als ik onderdeel van de sport wilde zijn moest er een andere goede coureur vertrekken. Doordat ik dit zo snel begreep hielp dat mij veel."

De Brit heeft dan ook de hele tijd enorm hard gewerkt. Dat heeft hij van huis uit mee gekregen: "Mijn ouders hebben mij altijd verteld dat je moet werken voor je dromen en dat je alleen terug krijgt wat je erin legt. Als je geen 120 procent geeft heb je geen kans. Ik wist wat ik moest doen om hier te komen. De Formule 1 bereiken is niet mijn einddoel. Mijn doel is om wereldkampioen te worden."