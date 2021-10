Aston Martin overweegt om eigen Driver Academy op te zetten

Otmar Szafnauer zegt dat Aston Martin zou kunnen overwegen om in de nabije toekomst een eigen opleidingsprogramma op te richten. Het Britse team is momenteel één van de weinige teams op de grid die geen enkele academie heeft met Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, Williams en Alfa Romeo die allemaal hun eigen junior coureurs in hun gelederen hebben.

Het heeft voor velen van hen zijn vruchten afgeworpen, met Max Verstappen, George Russell, Lando Norris en Charles Leclerc die nu allemaal tot de beste coureurs op de grid behoren.

Als onderdeel van hun doel om in de komende vijf jaar wereldkampioen te worden, staat Aston Martin open voor het nastreven van een dergelijke strategie in de toekomst.

Tegen Britse media zei Szafnauer: "Dat is een goede vraag. Er is hier veel te doen om uit te groeien tot een team dat kampioenschappen kan winnen en veel van de grotere teams hebben opleidingsprogramma's. We hebben er niet echt over nagedacht, maar ik denk dat we dat in de toekomst dit wel moeten doen en het zien als onderdeel van onze volledige capaciteit."

Jong beginnen

De teambaas verwacht echter dat het werven van jonge talenten moeilijk zal zijn, gezien het aantal andere academies dat er al is. De oplossing daarvoor, zegt hij, zou zijn om ofwel op zeer jonge leeftijd coureurs in te huren, tijdens het karten, of te concentreren op het worden van een topteam, zodat ze later lid willen worden.

Het is nog niet beslist aan welke strategie ze zich zullen committeren. "Je moet vroeg beginnen", voegde Szafnauer eraan toe. “Ik weet zeker dat de concurrentie voor de beste coureurs, de beste karters, hoog zal zijn, aangezien iedereen al programma's voor jonge coureurs heeft."

“Dus de optie is om jong te beginnen, ze vroeg in te huren. Ofwel dat, of het zo aantrekkelijk voor ze maken als ze klaar zijn om in de Formule 1 te komen, dat ze toch bij je aankloppen. Dat zijn de twee routes en tot nu toe hebben we er geen plezier mee gehad, maar ik denk dat we het voor de toekomst moeten overwegen. Ik weet niet wat nu het beste is."