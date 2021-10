Video: AlphaTauri kijkt terug op opnames in Turkije

Aankomend weekend staat de Turkse Grand Prix weer op de kalender. De heren coureurs kunnen hun borst weer nat maken voor een spektakelstuk op het circuit in Istanboel . Ook bij het team van AlphaTauri lijken ze er weer zin in te hebben want het team deelt bijzondere backstage beelden.

breaking road rules is a bad habit that we're going to quit cold Turkey 😏 🇹🇷 pic.twitter.com/irpM0jEBgp — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 1, 2021

Red Bull staat bekend om hun bijzondere PR-stunts die ze te pas en te onpas uithalen. Toen de Formule 1 vorig jaar weer naar Turkije trok besloten ze een gelikt filmpje op te nemen in Istanboel. Ze stuurden een Red Bull en een AlphaTauri de straten van de stad op. Nu een jaar later deelt het team van AlphaTauri backstage-beelden van die dag en die zien er toch wat minder gelikt uit dan de promofilmpjes zelf.