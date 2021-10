Domenicali heeft zin in Qatar: "Weet zeker dat het geweldig wordt"

Gister werd bekend gemaakt dat de Grand Prix van Qatar het gat op de huidige Formule 1 kalender gaat invullen. Als klap op de vuurpijl werd ook nog eventjes gemeld dat het land vanaf 2023 tien jaar op de kalender staat. Dit jaar trekt de sport naar het circuit van Losail.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is superblij met de komst van Qatar. De Italiaan is in zijn nopjes met de nieuwe baan en is dan ook in jubelstemming. In gesprek met Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Deze locatie organiseert al een ongelofelijk evenement met de MotoGP. De infrastructuur is natuurlijk al van hele hoge kwaliteit. Het bezoek van de FIA en onze mensen is ook al achter de rug, dit om te garanderen dat we er klaar voor zijn."

Domenicali verwacht dan ook een dijk van een race in de woestijn: "Het is nog werk in uitvoering. Alles is zo goed als gereed, er moeten nog een paar kleine aanpassingen komen. Het gaat een nachtrace worden en ik weet zeker dat het geweldig wordt. Het is immers de eerste keer dat de Formule 1 hier komt. Niemand heeft hier ooit getest. Ik ben er zeker van dat er vanaf het eerste moment veel actie op de baan is en dat dit seizoen nog een spannende race gaat geven."