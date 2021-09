Video: Rondje Losail met de motor

Vandaag werd duidelijk dat de Formule 1 in november voor het eerst naar Qatar trekt. In het bekritiseerde land zullen Max Verstappen & co hun kunstjes laten zien op het Losail International Circuit. Een baan waar eerder ook de MotoGP en de voormalige WTCC hun rondjes draaiden.

De Formule 1-organisatie snapt dat niet iedere fan blind de weg kent op het circuit in de woestijn en heeft daarom ook maar snel een video online gegooid van een rondje Losail. Opvallend genoeg is er op de beelden geen snelle bolide te zien maar een MotoGP-coureur die zijn tweewieler de sporen geeft over het circuit.