Hill vindt Verstappen een geluksvogel: "Dit weekend zou hij punten verliezen maar deed dat niet"

Max Verstappen werd tweede in de Russische Grand Prix maar toch vertrok hij als grote winnaar uit Sotsji. Hij startte de race namelijk als laatste en dat was de uitgelezen kans voor zijn concurrent Lewis Hamilton om uit te lopen in het kampioenschap. Door de onverwachte regenval reed Verstappen naar het podium en is Hamilton amper uitgelopen.

De regen in de slotfase in Sotsji stelde de coureurs voor een lastige maar belangrijke keuze: doorgaan op de slicks of snel wisselen naar de inters. Ieder team leek namelijk een ander soort buitje te verwachten en daardoor dacht bijvoorbeeld Lando Norris dat de slicks het nog wel eventjes aankonden. Verstappen dacht er echter anders over en timede zijn stop perfect.

Hill

Voormalig wereldkampioen Damon Hill vindt het Verstappen allemaal wel heel goed uitkomen. In de F1 Nation Podcast doet Hill zijn uitspraken: "Dan begrijp je waarom sommige mensen geloven in goden die een kant kiezen want in de afgelopen races had hij toch zeker veel geluk."

Geluk van Max

Hill is de moeilijkste niet en hij licht zijn standpunt dan ook toe: "Monza was natuurlijk controversieel maar het resultaat was dat hij geen punten verloor op Lewis. Dit weekend zou hij heel veel punten verliezen maar dat deed hij niet. In Silverstone was Hamilton de geluksvogel maar over het hele seizoen heeft Max het geluk meer aan zijn zijde dan Lewis."