Bouw circuit Saoedi-Arabië wordt race tegen de klok

Dit jaar staat voor het eerst de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de kalender. In de stad Jeddah zullen de heren coureurs op 5 december over een pijlsnel circuit aan de kust racen. Dat is tenminste de bedoeling, de bouw van de baan gaat namelijk nog niet bijster snel.

Naar verluidt is de locatie vooralsnog een grote bouwput. Tegenover het persbureau AFP laat een official van de Saoedische Grand Prix weten dat het kielekiele gaat worden: "Het wordt een race tegen de klok om de baan af te krijgen. Er wordt nu dag en nacht heel hard gewerkt."

De organisatie verwachten heel erg veel publiek bij de wedstrijd in Jeddah. De voorzitter van de lokale autosportbond ,tevens prins, sprak zich tegen aanwezig pers daarover uit: "We verwachten een grote opkomst. Vooral uit Europa en de Verenigde Staten."