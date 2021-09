Wolff vreest werkdruk, wil roulatie personeel

De Formule 1-kalender voor 2022 lijkt een overvolle te gaan worden. De verwachting is dat er aankomend seizoen opvolgende triple headers zijn en ook meerdere sprintkwalificaties. Allemaal leuk en aardig voor het publiek thuis maar het brengt wel een enorme werkdruk met zich mee voor het Formule 1-personeel.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is van mening dat er iets moet veranderen. De Oostenrijkse teambaas heeft gelukkig al nagedacht over een oplossing. In gesprek met Autosprint doet hij die uit de doeken: "Met Stefano Domenicali heb je de beste persoon op de juiste plek als het gaat om inkomen er werkdruk te balanceren. Hij heeft een team geleid en weet welke druk zoiets op onze mensen kan hebben. En dan helemaal op de monteurs die op tijd op het circuit moeten zijn."

Wolffs plan is dan ook heel simpel: "Ik denk dat we rouleren van personeel verplicht moeten maken binnen wat we ons kunnen veroorloven. Je kan dan bijvoorbeeld een maximum van drie races hebben. Voor de volgende drie races moet je dan met andere mensen komen."