Formule 1-prominenten bezoeken James Bond première

De James Bond-filmreeks is onlosmakelijk verbonden met Aston Martin. In Monza reden de twee auto's van het team rond met logo's van de fictieve geheim agent 007 en bij de onthulling van de wagen werden de coureurs al toegesproken door Bond-acteur Daniel Craig.

Gisteren was de wereldpremière van de nieuwe Bond-film 'No Time To Die' en de crème de la crème van Aston Martin-ploeg kon het niet in stilte aan zich voorbij laten gaan. Zowel teameigenaar Lawrence Stroll als coureur (en zoon van) Lance Stroll waren aanwezig bij de première. Op het Twitter account van de Formule 1 is te zien dat ook George Russell en Christian Horner kwamen buurten bij de vertoning.