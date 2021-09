Gelekte 2022 kalender: Triple headers en mogelijk geen China

De Formule 1-kalender van 2022 is een van de slechts bewaarde geheimen van de sport. Het is al lang en breed bekend dat de kalender 23 races zal tellen maar nu is ook duidelijk geworden dat deze in een korter tijdsbestek zullen worden afgewerkt dan in dit seizoen gebeurde.

Het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport weet te melden dat de 23 races vanaf 20 maart tot 20 november worden verreden. Dit is opvallend aangezien het huidig seizoen tot december door loopt en dat gebeurde ook al in 2020. De eerste Grand Prix is volgend jaar weer in Bahrein en het seizoen wordt weer in Abu Dhabi afgesloten.

Melbourne

Waar er dit seizoen maar één testweek was zijn dat er in 2022 weer twee. Er zal eerst drie dagen worden getest in Barcelona om daarna ook drie dagen te gaan testen in Bahrein, een week voor de seizoensopener. De Australische Grand Prix was voorheen vaak de eerste race maar zal in 2022 genoegen moeten nemen met de derde stop op de kalender. De race in Melbourne is niet eens de tweede race want die eer is weggelegd voor Saoedi-Arabië, die dus schuiven op de kalender.

China?

Het is ook nog niet zeker of de sport in 2022 weer naar China trekt. Het Aziatische land is nog niet heel happig op het evenement. Mocht China afvallen dan staat Imola klaar om het plekje in te nemen op de kalender. Ook de Canadese Grand Prix lijkt weer terug te keren op de kalender.

Triple header

De teams zijn niet zo gecharmeerd van triple headers maar toch zullen ze er in 2022 weer aan moeten geloven. Er zijn volgend jaar zelfs twee opvolgde triple headers. Na de zomerstop volgen namelijk eerst de Belgische, Nederlandse en Italiaanse Grand Prix om daarna ook nog een triple header te doen in Rusland, Singapore en Japan. Ook Singapore is overigens een twijfelgeval en kan vervangen worden door Turkije.

De gelekte kalender:

20 maart: Bahrein

27 maart: Saoedi-Arabië

10 april: Australië

24 april: China/Imola

8 mei: Miami

22 mei: Spanje

29 mei: Monaco

12 juni: Azerbeidzjan

19 juni: Canada

3 juli: Groot-Brittannië

10 juli: Oostenrijk

17 juli: Frankrijk

31 juli: Hongarije

28 augustus: België

4 september: Nederland

11 september: Italië

25 september: Rusland

2 oktober: Singapore

9 oktober: Japan

23 oktober: USA

30 oktober: Mexico

13 november: Brazilië

20 november: Abu Dhabi