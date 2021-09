Latifi verbaast over eigen snelheid: "Nog nooit zo snel geweest in twee jaar hier"

Williams beleefde weer een goed weekend in Rusland. George Russell reed zichzelf weer in de punten en kwalificeerde zich als derde. Nicholas Latifi had een motorstraf en viel ongelukkig uit. Toch had hij volgens zichzelf een goed maar frustrerend weekend.

De Canadees was het gehele weekend vrij rap maar nooit voorin het veld te vinden. In gesprek met Motorsport.com kijkt hij terug op zijn mislukte weekend: "Ik kon Mazepin niet voorbij komen in de eerste stint. Dat was jammer omdat de auto op de harde band nog nooit zo goed had gevoeld in mijn twee jaar bij het team. Ik was sneller dan Russell, sneller dan de Alpines en sneller dan de Astons. Ze zaten op dezelfde strategie."

Latifi was compleet overdonderd van de snelheid van zijn Williams. De afgelopen aantal races gaat het het team uit Grove sowieso al voor de wind. George Russell scoort aan de lopende band punten en ook Lafiti heeft al enkele punten scores op zijn naam staan. De Canadees is nog steeds in de war door zijn snelheid: "Het was nogal verrassend en dat maakt het nog frustrerender dat we achteraan moesten starten. Ik vloog echt op het einde. Het is jammer dat we niet mee konden doen."