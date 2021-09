'Voor Turkije meer nieuws over nieuwe motoren, goed nieuws voor Porsche en Audi'

De nieuwe motorregelementen zijn een veel besproken onderwerp in de Formule 1. De nieuwe regels moeten in 2025 of 2026 ingaan en hebben de verregaande aandacht van Volkswagen-Group merken Audi en Porsche. Nu lijkt er schot in de zaak te zitten en zit er nieuws aan te komen.

Journalist Michael Schmidt van het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport meldt namelijk dat er voor de Turkse Grand Prix nieuws naar buiten komt. Volgens Schmidt is Formule 1-CEO Stefano Domenicali namelijk vol vertrouwen dat er dan meer bekend wordt gemaakt over de nieuwe motoren en dat deze regels van 2026 gaan gelden.

Geen MGU-K

De huidige motoren mogen vanaf 2022 niet meer aangepast worden en in eerste instantie leek het erop dat ze tot 2024 kun kunstjes zouden laten zien. Nu heeft het er alle schijn van dat ze nog een jaartje door moeten. De nieuwe motoren zouden in ieder geval nog steeds V6-motoren worden maar dan zonder MGU-K, het duurste onderdeel van het plaatje. Volgens het Duitse medium worden er ook meer onderdelen gestandaardiseerd en dat is goed nieuws.

Porsche en Audi

Het is namelijk zo dat dit zou betekenen dat volgens Schmidt in de huidige situatie Porsche en Audi allebei in de sport gaan stappen. Dit zou betekenen dat de Formule 1 in één klap twee nieuwe motorleveranciers rijker is en waarschijnlijk ook 1 of 2 nieuwe teams. Het is namelijk nog niet duidelijk hoe de instap van de merken eruit zal zien, als deze echt komt.