Binotto blij met beide coureurs in Rusland

De Russische Grand Prix was een wedstrijd met een lach en een traan voor Ferrari. De legendarische Italiaanse renstal zag Carlos Sainz het podium beklimmen maar Charles Leclerc sloeg daarentegen een modderfiguur in Sotsji. Ondanks alles zijn ze bij het team toch dik tevreden met het resultaat.

Sainz mocht de race vanaf de eerste startrij beginnen en reed zelfs een tijdje aan de leiding. Na de regenbui kwam hij als derde uit de bus. Teambaas Mattia Binotto besprak zijn prestaties op de site van de sport: "Dat was een heel intense en moeilijke race vandaag en de dag eindigde met een van onze jongens op het podium. Carlos had een geweldig weekend, zowel in de kwalificatie als in de race. Een derde plaats is een geweldige beloning voor al het harde werk."

Tevreden met Leclerc

Ferrari 's andere coureur Charles Leclerc kende een waardeloos weekend. De Monegask was één van de grootste slachtoffers van regenbui en kwam uiteindelijk als vijftiende over de finishlijn. Toch was Binotto complimenteus: "Charles vertrekt met lege handen aan het einde van het weekend wat hij toch al met achterstand begon door de motorwissel maar vandaag liet hij zijn talent weer eens zien."

Regen-slachtoffer

De Ferrari-frontman heeft een aantal geweldige dingen gezien bij zijn pupil uit Monaco: "Hij had een geweldige start en een enorm sterke pace. Ook liet hij de juiste hoeveelheid agressie zien bij zijn inhaalacties." Toch hielp het niets, in rondje 47 reed hij nog als achtste rond maar na de regenval vond hij zichzelf als vijftiende terug op de uitslaglijst.