Bottas had geluk met banden: "Lastig om te weten wanneer te stoppen"

Het leek erop dat de Russische Grand Prix van Valtteri Bottas in het water ging vallen, de Fin reed niet een van zijn beste races. Maar toen het echte water uiteindelijk uit de lucht kwam maakte de Fin op het juiste moment een stop voor regenbanden.

In gesprek met Sky Sports kijkt hij terug op zijn veelbewogen middag in Sotsji: "Het was lastig om te weten wanneer je moest stoppen. Ik vertelde het team dat ik wilde stoppen maar ze waren er niet klaar voor. Dat redde mijn race omdat ik echt moeite had. Het was niet de meest makkelijke race. Ik dacht dat het beter zou zijn. Het volgen van andere auto's gaf mij onderstuur in sommige bochten."

Al snel in de race kreeg Bottas Max Verstappen in zijn achteruitkijkspiegels. Het duurde dat ook niet lang voordat de Nederlandse Red Bull-coureur hem voorbij floepte. Bottas kijkt even terug naar dat moment: "Het was erg zwaar. Ik kon niemand volgen en ik had veel moeite. Ik zag hem niet echt komen. Ik moest kijken. Hij boekte meer progressie dan ik deed."