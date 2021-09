Pierre Gasly kleurloos naar P13: "Wij verdienden vandaag geen punten"

Pierre Gasly komt troosteloos als dertiende onder het zwart-wit geblokt door tijdens Grand Prix van Rusland in Sotsji. De AlphaTauri-coureur ziet dat er door hem en het team te veel fouten zijn gemaakt. "Wij verdienden vandaag geen punten", stelt hij voor de camera bij F1.com.

Op de website van het team zegt Gasly over zijn race: "Het was bepaald geen goed weekend voor ons, we lieten al een grote kans liggen tijdens de kwalificatie en tijdens de race maakten wij opnieuw de verkeerde beslissing met de slicks. Daardoor eindigden wij helaas buiten de punten. De snelheid was goed en ik denk dat we een goede eerste stint reden, maar helaas konden we geen gebruik maken van alle kansen die er dit weekend voor ons lagen, wat erg zonde is."

De Fransoos vervolgt: "We moeten alles stevig analyseren en ontdekken hoe wij het meeste uit dit soort omstandigheden kunnen halen in het vervolg. Het is een weekend om te vergeten, maar we hebben een goed team en ik vertrouw erop dat we terug kunnen slaan tijdens de volgende race."

Tsunoda deed het zo mogelijk nog minder: De Japanner reed van de twaalde startplek naar een droevige zeventiende plaats. Het team gokte om zachte slicks te monteren, terwijl anderen al waren gewisseld naar de inters. Dat pakte verkeerd uit voor de jonge Japanner, waarna hij een extra stop moest maken om toch ook maar de gegroefde banden te laten monteren.