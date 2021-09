Max Verstappen: "Ik heb niets verloren"

Max Verstappen beseft dat hij goede zaken gedaan heeft in de strijd om het wereldkampioeschap Formule 1 door zijn Red Bull RB16B naar de tweede plek te sturen in Sotsji. Het had allemaal veel minder positief kunnen uitpakken, ondanks dat Lewis Hamilton de leiding nu overneemt met een nipte voorsprong, beseft Verstappen.

Op zijn website Verstappen.com blikt de coureur terug: "Ik startte nu als laatste, maar als ik vooraan had gestaan, was tweede ook het maximale geweest. Het is niet slecht om maar één plek in de race ten opzichte van Lewis te verliezen. Ik heb eigenlijk niks verloren."

"We namen de juiste beslissing om naar binnen te gaan en de laatste ronden op intermediates te rijden. Het was namelijk echt glad op de baan. Die tweede plaats is echt een bonus, daar had ik niet op gerekend", aldus Verstappen.