Tsunoda redelijk happy:"Q2 een verbetering voor mij"

Yuki Tsunoda deed hem voor zijn doen niet slecht in Sotsji. De jonge Japanse debutant wist zijn AlphaTauri slechts één positie achter zijn teamgenoot Pierre Gasly te kwalificeren. In tegenstelling tot zijn balende teammaatje was Tsunoda wel blij met zijn dag.

Op de website van AlphaTauri kijkt hij eventjes terug op zijn middag in de wisselende weersomstandigheden van Sotsji: "Ik ben eerlijk gezegd wel blij met vandaag. Ik kwam vandaag door naar Q2 wat een verbetering is voor mij, helemaal na gisteren. Mijn monteurs hebben hard gewerkt gisteravond om de auto in een betere positie te krijgen voor de kwalificatie en ik voelde mij veel comfortabeler in de auto."

Wel moest Tsunoda eventjes wennen aan de omstandigheden, gister was het immers droog. "Natuurlijk waren de condities vandaag anders dan in de sessies van gisteren. Maar hopelijk zien we morgen meer verbeteringen als het droog is."