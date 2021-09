Perez toch positief na P9: "Auto deed het goed in de natte omstandigheden"

Sergio Perez moest vandaag de kar trekken bij Red Bull Racing. Teamgenootje Verstappen had immers een hele bak gridstraffen en deed niet te veel moeite in de kwalificatie. Maar het lukte Perez niet om te presteren, hij werd slechts negende.

Een teleurgestelde Perez verscheen voor de internationale camera's waar hij zijn verhaal met de wereld deelde: "Het zag er redelijk goed uit en we hadden een sterke Q1 en Q2. Maar in het veranderende weer en op de veranderende baan is timing belangrijk. Achteraf gezien hadden we beter een rondje eerder naar de softs moeten wisselen."

Toch schijnt het zonnetje nog bij de Mexicaan: "Zoals we weten kan er van alles gebeuren in de race en een positief punt van vandaag is dat de auto het echt goed deed in de natte omstandigheden. We gaan positief de zondag in en het belangrijkste doel is om een goede start te hebben en de best mogelijke race rijden."