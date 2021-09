Ron Dennis: "Ik denk dat Verstappen wereldkampioen gaat worden"

De strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen begint steeds heviger te worden. Het is de vraag wie van de twee met de wereldtitel aan de haal gaat. Steeds meer mensen beginnen een gokje te wagen over wie er met de titel vandoor gaat, ook voormalig McLaren-baas Ron Dennis.

Dennis is een van de ontdekkers van Lewis Hamilton. De voormalige Britse teambaas liet Hamilton in 2007 debuteren bij zijn team en was ook de teambaas toen Hamilton een jaartje later voor het eerst wereldkampioen werkt werd. Je zou verwachten dat Dennis Hamilton als de grote favoriet ziet maar niets is minder waar.

In gesprek met Sky Sports spreekt Dennis zich uit: "Ik heb enorm veel respect voor de techneuten van Red Bull en ik denk dat ze bij Honda een zeer solide motor hebben gebouwd." Dennis was immers ook al teambaas van McLaren in de jaren 80 toch het team in combinatie met Honda vele successen boekte.

Het is dan ook wel duidelijk welke coureur volgens Dennis de titel gaat pakken: "Ik denk dus dat het Verstappen zal worden. Als dat niet zo blijkt te zijn is dat niet omdat ze snelheid te kort komen maar omdat ze fouten maken. De vraag is dan onder welke omstandigheden die fouten worden gemaakt. Het gaat waarschijnlijk een spannend einde van het seizoen worden, maar ik zou mijn geld op Verstappen zetten."