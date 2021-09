Mayländer: "Medische helikopter kan opstijgen maar onweer maakt het gevaarlijk"

Tot nu toe zijn er maar weinig coureurs de baan op geweest in Sotsji. De zaterdag ligt vooralsnog plat door de extreme regenval in Rusland. De man die altijd de staat van de baan moet testen is safety car bestuurder Bernd Mayländer. Ook hij had zo zijn twijfels.

De Duitse safety car bestuurder verscheen voor de camera van zijn landgenoten van Sky. Hij vertelde daar dat de regenval simpelweg te heftig is. Het allerbelangrijkste is eigenlijk of de medische helikopter kan vliegen. Zodra deze de lucht niet in kan kunnen de coureurs niet rijden. Volgens Mayländer zou de helikopter wel kunnen vliegen maar is dat met het onweer heel gevaarlijk.

Mayländer weet echter wel wanneer de omstandigheden het beste zijn. Helaas is dat echter al geweest. De Duitser geeft aan dat de omstandigheden vroeg in de ochtend te doen waren maar dat het nu eigenlijk heel slecht is.