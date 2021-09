Bottas tevreden: "Tijdens short en long runs voelde ik mij comfortabel"

De succesvolste man op de vrijdag was overduidelijk Valtteri Bottas. De Finse Mercedes-piloot was in allebei de vrije trainingen de snelste en dus ook sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Bottas mag zich dus toch redelijk tevreden voelen en is dat ook.

Na de trainingen sprak de Fin met Autosport.com. Bottas steekt van wal over zijn dag: "Je kan het altijd beter doen maar als ik kijk naar de tijden en het gevoel was het een goede dag al vanaf de eerste run. Ik had vertrouwen in de auto en de balans was echt heel erg goed. Dus alles at we moesten doen vandaag waren kleine aanpassingen."

Bottas kan dan ook met een gerust hart vooruit kijken naar de rest van het weekend. "Ik kan me echt focussen op het rijden en het vinden van kleine verbeterpunten hier en daar. Maar tijdens de short en long runs voelde ik mij echt heel erg comfortabel."