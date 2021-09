Samenvatting VT2 GP Rusland: Bottas en Hamilton klap sneller dan Verstappen in Sotsji, Nederlander mist topsnelheid

Max Verstappen komt snelheid tekort ten opzichte van zijn naaste rivalen van Mercedes tijdens de tweede vrije training in de Grand Prix van Rusland. In Sotsji komt Max Verstappen vrijdagmiddag tot de zesde snelste tijd, waarbij hij 1,028 seconde toelegt op Valtteri Bottas.

De training wordt halverwege stil gelegd met een rode vlag na een crash van Antonio Giovinazzi. Het ongeluk beschadigt de auto en het ego van de Italiaan. Zijn collega's die bezig zijn met een langere stint moeten die run noodgedwongen afbreken, zodat de Alfa Romeo kan worden weggetakeld.

Verstappen versus Hamilton deel vijftien

Deel vijftien van het zinderende F1 seizoen 2021 gaat van start in de straten van Sotsji, Rusland. De F1-teams strijken neer in het land van Vladimir Poetin en 'local hero' Nikita Mazepin. Max Verstappen en Lewis Hamilton wisten slechts vijf punten verschil op te bouwen gedurende de afgelopen veertien race-weekenden. Het is dus van belang dat de twee rivalen voor de wereldbeker Formule 1 allebei hun bolide op stoom weten te krijgen op het Russische semi-stratencircuit.

Zonovergoten

Hoewel meteorologen voorspelden dat het vooral een nat weekend zou zijn, schijnt ook vrijdagmiddag de zon in Sotsji. De buitentemperatuur is 19 graden Celsius, terwijl de warmte van het asfalt al oploopt naar 32 graden Celsius, daarmee is de temperatuur een aantal graden hoger dan vrijdagochtend tijdens de eerste vrije training. Tijdens de tweede training zullen teams hun auto sneller willen maken en ook het racetempo van de bolides willen verkennen op de langere afstand. Voor zaterdag wordt er vooral veel regen verwacht.

Perez zal dichter bij Verstappen willen komen

Max Verstappen heeft tot deze training alleen nog maar op de zachtste band gereden tijdens de eerste vrije training. Hamilton en Bottas testten ook op de harde Pirelli's de prestaties. Red Bull Racing zal er ook alles aan gelegen zijn om Sergio Perez ook al op de vrijdag dichterbij Verstappen te krijgen. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen kwam vrijdagochtend 1.534 seconde tekort op zijn teamgenoot. Perez heeft dus nog veel snelheid te vinden.

Ook Tsunoda kwam in VT1 fors tekort op teamgenoot

Yuki Tsunoda kon Pierre Gasly ondertussen ook niet bijhouden tijdens de eerste vrije training. Terwijl Gasly de zesde snelste man was, noteerde de Japanse teamgenoot een zestiende tijd die precies twee seconden langzamer was dan de tijd van Gasly. Het is nog maar vrijdag, maar Tsunoda zal - evenals Perez - in deze tweede training liever dichter bij zijn teamgenoot rijden.

Daniel Ricciardo kan in het begin van de training tientallen minuten niet naar buiten, omdat er nog druk wordt gewerkt aan zijn bolide. Zijn krachtbron wordt gewisseld, waardoor hij pas na een half uur de baan op kan. Lewis Hamilton komt na zijn eerste runs de pitstraat in gereden, maar remt rijkelijk laat. Gevolg is dat de 'jackman' een stukje naar achteren wordt geslingerd. De man komt er goed vanaf. Max Verstappen zal definitief een gridstraf nemen voor het in gebruik nemen van een vierde krachtbron.

Leclerc spint en klaagt over "vreemd" gedrag

Ferrari's Charles Leclerc raakt de controle even kwijt, hij spint in de achtste bocht. De Monegask vertelt zijn team dat de auto "heel raar aanvoelt", terwijl hij op de harde compound in het rond gaat.

Na een half uur in de training is de pikorde als volgt: Bottas, Hamilton, Norris, Verstappen, Sainz, Alonso, Gasly, Vettel, Leclerc, Perez, Ocon, Russell, Giovinazzi, Stroll, Latifi, Räikkönen, Tsunoda, Mazepin, Schumacher en Ricciardo. De Australiër kan pas halverwege de training op zoek naar een eerste geklokte ronde.

Bringing some Friday 🔥 to the timeline 📸 ___Escaped_link_614de628efe5c___ pic.twitter.com/FjOWoFjSGt — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) ___Escaped_link_614de628efe60___

Rode vlag voor Giovinazzi

Antonio Giovinazzi zorgt voor een rode vlag. De Italiaan raakt de controle over zijn Alfa Romeo kwijt en komt in aanraking met de muur. Zijn achtervleugel hangt op half zeven en er fladderen allerlei onderdelen van de auto. "Stop de auto!", zo krijgt de langharige coureur te horen via de boordradio. De auto verliest onderdelen en de rode vlag wordt gezwaaid. Daarmee zullen coureurs hun lange stint moeten afbreken, de klok loopt wel door maar de sessie ligt stil tot de bolide van Giovinazzi is weggetakeld.

Kimi Raikkonen klaagt over "iets in mijn oog"

Kimi Raikkonen klaagt ondertussen dat hij iets in zijn oog heeft gekregen tijdens de eerste vrije training, maar het zit - nu ver over de helft van de tweede vrije training - nog altijd in zijn ogen. Vooralsnog lijkt het de Fin niet af te remmen: Räikkönen staat voorlopig op de twaalfde stek, terwijl de bolide van Giovinazzi voor de crash niet sneller was dan de voorlopig veertiende snelste tijd. Het team zal teleurgesteld zijn: vanwege Verstappen en Leclerc die achteraan zullen starten vanwege hun gridstraffen, valt er voor het team van Alfa Romeo wel degelijk iets te halen dit weekend in Rusland.

That hurts, but most important thing is that Antonio is fine and on his way to the garage. #RussianGP — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) September 24, 2021

Groene vlag

Met nog ruim een kwartier te gaan mogen de heren weer de baan op. De pikorde is op dat moment als volgt: Bottas, Hamilton, Gasly, Norris, Ocon, Verstappen, Sainz, Alonso, Vettel, Leclerc, Perez, Räikkönen, Russell, Giovinazzi, Stroll, Latifi, Tsunoda, Mazepin, Ricciardo en Schumacher. Alle coureurs hebben dan een representatieve tijd gereden op de zachte band. De meeste coureurs kiezen daarna voor een langere stint op de mediums of harde banden.

Met nog acht minuten te gaan staat Bottas bovenaan met een 1:33.503 waarmee hij slechts 0.044 sneller is dan zijn teamgenoot.

Max Verstappen rijdt achter de Williams, maar de Nederlander stelt dat het "onmogelijk" is om in te halen met zijn topsnelheid. Het is van belang dat het team dat zondag wel voor elkaar krijgt, nadat Verstappen de race van achteren zal moeten aanvangen.

Sebastian Vettel schiet te wijd, maar weet zonder schade nu waar de limiet van zijn Aston Martin ligt. Sergio Perez schiet te wijd en ondanks zijn derde snelste tijd zal Gasly wellicht niet geheel tevreden zijn: in de laatste minuut verliest hij zijn voorvleugel omdat hij te hard doorschiet over de verhogingen buiten de tweede bocht.

Ook Perez nog niet op snelheid

Sergio Perez komt in de top tien niet voor, maar komt wel zonder schade terug bij zijn team. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen komt vrijdagmiddag niet verder dan de elfde snelste tijd.

Uitslag VT2 ziet u hier beneden.