Bottas zal luisteren naar stalorders: "Zoals situatie nu is zal ik dat doen"

De teams van Mercedes en Red Bull Racing gooien alles in de strijd om de wereldtitel. Naast de felle strijd tussen Verstappen en Hamilton om de titel zijn de teams ook in een strijd verwikkeld om het constructeurskampioenschap. Mercedes wil er alles aan doen om allebei de titels te pakken.

Valtteri Bottas gaat er alles aan doen om zijn team en teamgenoot aan de wereldtitel te helpen. Dat betekent dus ook dat hij naar team orders zal luisteren. In gesprek met Motorsport.com gaat hij hierop in: "Zoals de situatie nu is zal ik dat zeker doen. Dit omdat we hier zijn als een team en we willen allebei de titels winnen, niet alleen bij de constructeurs."

In 2018 moest Bottas op een zeer pijnlijke manier in Rusland zijn plekje opgeven en teamgenoot Hamilton er langs laten. Nu hij weer terug is in Rusland zou hij er vandaag de dag anders naar kijken: "Op het moment heeft Lewis een betere kans om de wereldtitel te winnen. Dus zo is de situatie op dit moment."