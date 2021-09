Grand Prix van Miami in mei 2022

Volgend jaar staan er twee races op het programma in de Verenigde Staten. Naast de Amerikaanse Grand Prix in Austin is er in 2022 ook de Grand Prix van Miami, (jawel) Miami. Nu de kalender voor 2022 meer en meer vorm begint te krijgen is het duidelijk wanneer het circus naar Miami trekt.

Volgens de chef van de Grand Prix van Miami is de datum inmiddels bevestigd. Het debuut van de stad in Florida op de kalender zal plaatsen vinden in mei. Van 6 tot 8 mei zal de Formule 1-neerstrijken op het gloednieuwe circuit. Op 15 oktober komt de gehele kalender voor 2022 naar buiten.

Het circuit in Miami zal om het Hard Rock Stadium heen slingeren. In Miami Gardens zullen de heren coureurs hun kunsten laten zien op het Miami International Autodrome. Of het een groot succes gaat worden is nog lang niet zeker. De race zorgt ervoor dat de kalender van 2022 uit 23 races zal bestaan.