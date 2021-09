Bottas over Sotsji: "Niet mijn favoriete circuit, dat is Suzuka"

Valtteri Bottas kende al redelijk wat succesvolle wedstrijden op het circuit van Sotsji. De afzwaaiende Mercedes-coureur denkt dan ook dat er wat kansjes voor hem en zijn teammaatje Hamilton liggen. Het doel is dan ook voor de Fin om zoveel mogelijk puntjes binnen te halen.

Bottas schoof dan ook optimistisch aan bij de gebruikelijke persconferentie voorafgaand het Grand Prix-weekend: "Op papier ziet het er voor ons niet slecht uit. We zijn competitief geweest op snelle circuits zoals Monza maar niets is zeker. Het gaat spannend worden. We willen natuurlijk het maximale aantal punten scoren, dit is een goed moment. We willen hier winnen!"

Alhoewel Bottas in het verleden grote successen wist te boeken op het circuit in Sotsji is het niet zijn favoriete plekje op de kalender. Op de persconferentie wordt hij hier dan ook naar gevraagd: "Dit is niet specifiek mijn favoriete circuit. Dat is Suzuka."