Hamilton heeft geen last meer van nek: "Gelukkig niets overgehouden aan Monza"

Lewis Hamilton en Max Verstappen vervolgen hun kiezelharde titelstrijd in Rusland. Na hun incident in Monza klaagde Hamilton over nekpijn en waren ze bij Mercedes niet te spreken over Verstappen die na de crash boos wegliep zonder om te kijken naar zijn Britse collega.

Op de gebruikelijke persconferentie voorafgaand het raceweekend ging Hamilton in op zijn gezondheid: "Gelukkig heb ik niets overgehouden aan het incident op Monza. Ik heb veel gedaan met mijn trainer Angela: yoga, massages en ook krachttraining."

De Brit weet dat Mercedes tot nu toen alle GP's op Sotsji gewonnen. Op de persconferentie ging hij hier ook op in: "Dat gaat nu niet zo makkelijk zijn. We hebben een sterke uitdager dit jaar. Ze zijn even sterk of zelfs sterker. En misschien gaat het ook nog regenen." Het lijkt er sterk op dat de zaterdag kletsnat gaat worden en ook zondag tijdens de race is een buitje niet uitgesloten.