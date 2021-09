Priestley over 30 auto's plan Wolff: "Niet genoeg garages"

Afgelopen week kwam Mercedes-teambaas Toto Wolff met een plannetje om rookies meer kansen in de Formule 1 te geven. De Oostenrijker heeft namelijk het idee dat de teams drie auto's in moeten gaan zetten, wat zou resulteren in een startveld van 30 auto's. Niet iedereen loopt warm voor dat plan.

Voormalig McLaren monteur Marc 'Elvis' Priestley ziet namelijk nogal wat haken en ogen aan het plan. Op YouTube reageert de analist op het proefballontje van Wolff: "Ten eerste hebben de meeste circuits niet genoeg garages om dertig auto's te kunnen huisvesten. Dat zou betekenen dat er tien extra garages in de pitlane moeten komen."

Priestley denkt ook nog eens dat het plan voor een enorme berg aan chaos gaat zorgen: "Sommige circuits kunnen dertig auto's op de grid niet aan. Denk aan Monza waar we twintig auto's op de grid hadden. Dertig zou destrastieus zijn."

Maar ook financieel gezien gaat het volgens de man met de bijnaam 'Elvis' nogal een lastig dingetje worden: "Het tweede ding is dat er iemand voor moet betalen. We zijn op het punt dat er grote gaten in de budgetten zijn in de Formule 1 en waar er naar een duurzame toekomst wordt gekeken. Een extra auto per team vergroot die kosten alleen maar."