Marko over mislukte pitstop op Monza: "Knopje werd niet ingedrukt"

In Monza viel de pitstop van Max Verstappen compleet in het water. De Nederlandse Red Bull-piloot stond veels te lang stil en verloor heel veel tijd. De mislukte pitstop was hierdoor een indirecte aanleiding voor de crash tussen Verstappen en Hamilton.

De verprutste stop werd veroorzaakt door een zeldzame menselijke fout. Die fout werd dan weer veroorzaakt door de nieuwe regels omtrent de pitstops waardoor deze niet meer razendsnel zijn maar ietsje langzamer. Dit zou de veiligheid ten goede moeten komen.

Knopje drukken

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft in gesprek met het Duitse RTL uitgelegd wat er exact mis ging bij de stop: "Sinds de vernieuwende regelgeving moeten de coureurs 0.15 seconden wachten tot de auto wordt vrijgegeven." Hierna moeten de monteurs snel op een knopje drukken zodat het pitslampje op groen springt.

Vergeten knopje

En daar ging het volgens Marko mis: "Het knopje werd niet ingedrukt dus het signaal werd niet verstuurd naar de lollypop man ondanks dat de auto al geruime tijd klaar was. We trainen continu anders zouden we niet tot de snelste pitstop komen. Het systeem is verbeterd en het zal niet meer gebeuren."