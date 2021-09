Video: Lewis Hamilton maakt opwachting in FIFA 22

Dat Lewis Hamilton zich wel eens bezig houdt met andere dingen dan de Formule 1 is al lang en breed bekend. Zo was de Britse zevenvoudig wereldkampioen laatst nog aanwezig bij een prestigieus gala in New York en was hij al eens als rapper te horen op een nummer van Christina Aguilera.

i wish i was joking wtf is this 😭 https://t.co/aNQcTRV3j7 pic.twitter.com/wrhv8zhf6x — J (@pxynelol) September 20, 2021

Maar nu heeft Hamilton ook zijn opwachting gemaakt in de nieuwste versie van voetbalgame FIFA. In FIFA 22 is de Britse wereldkampioen te zien als een cameo. In de story mode van de game komt Hamilton voor, zonder tekst maar de Mercedes-coureur is duidelijk herkenbaar. Ook bokser Anthony Joshua maakt zijn opwachting in de scène.