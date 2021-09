Horner over nieuwe motoren: "Elektrisch racen niet doorgebroken"

Het lijkt erop dat de aanstaande nieuwe motorregels ervoor gaan zorgen dat er nieuwe motorfabrikanten naar de Formule 1 gaan komen. Hoe de nieuwe motor er precies uitgaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Wel lijkt het erop dat een gedeelte van de motor elektrisch zal worden.

Bij het afgelopen motoroverleg waren namens de Volkswagen Group vertegenwoordigers van Audi en Porsche aanwezig. Volgens de geruchten zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat één van de twee in de toekomst gaat samenwerken met Red Bull Racing. De Oostenrijkers nemen na dit seizoen immers afscheid van Honda.

Show

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft wel zo zijn eisen voor een nieuwe motorformule. In gesprek met de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport is hij heel duidelijk: "Wat voor motor we ook krijgen in 2025/2026 hij moet wel goed klinken en entertainen want de Formule 1 is een show."

Opvallend genoeg vertrekken er nu ook merken uit de elektrische Formule E klasse. Dit is voor Horner een teken aan de wand: "Elektrisch racen is niet door gebroken. Formule 1 moet een duidelijk doel hebben. Het is goed dat grote bedrijven geïnteresseerd zijn in het betreden van de Formule 1. Dat betekent dat de sport nog steeds aantrekkelijk is."