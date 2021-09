Domenicali luistert naar de teams: "Hou het bij 23 races, geen 25"

Als de kalender dit jaar in zijn originele vorm door zou zijn gegaan was het een recordbreker. Nog nooit was de kalender namelijk zo enorm lang. Niet iedereen is daar blij mee aangezien de werknemers van de teams hierdoor haast wekelijks op pad zijn. Gelukkig voor de teams is dit nu ook doorgedrongen tot de hoge heren van de sport.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali weet inmiddels dat er niet meer wedstrijden bij moeten komen. In gesprek met het Duitse Sport Bild is hij open over zijn plannen: "Ik zou het graag bij 23 races houden, niet 25 waar ooit over gesproken is. We hebben aanbiedingen vanuit Afrika, we praten met Zuid-Afrika, Noord-Afrika plus één of twee in het verre Oosten zoals Korea. Ik kan mij voorstellen dat 1/3 van de kalender zal plaatsvinden in Europa, de rest over de hele wereld. We starten in Bahrein in 2022."

Wat ook opvalt is dat de sport steeds meer naar het Midden-Oosten trekt. Dit jaar bijvoorbeeld voor het eerst naar Saoedi-Arabië, een land wat niet bepaald bekend staat om de waanzinnig goede mensenrechtensituatie. En dat botst met de 'We Race As One'-campagne van de sport. Al ziet Domenicali dat anders: "Het tegenovergestelde is mijn argument tegen de kritiek! Wij als de Formule 1 staan wereldwijd in de spotlights en de Saoedi's ook. Dan kunnen we onderzoeken en bewijzen dat ze klaar zijn voor een heroverweging. We kunnen helpen om dat sneller te laten gebeuren."