Ricciardo over Verstappen: "Hij zag dat en dacht Lewis is OK"

Na de crash tussen Verstappen en Hamilton in Monza was er verontwaardiging vanuit beide kampen. Bij Red Bull Racing waren ze niet geheel tevreden met enkele uitspraken van Mercedes-baas Toto Wolff. De Duitse renstal was niet geheel blij met Verstappen die weg liep zonder om te kijken naar zijn rivaal.

McLaren-coureur en winnaar op Monza Daniel Ricciardo weet zeker dat Verstappen heus iets had gedaan als Hamilton echt een blessure had. De Australiër doet zijn uitspraken in de Pardon My Take podcast: "Ik ken Max, ik was een aantal jaren zijn teamgenootje. En dat was hem, hij is een strijder, hij laat het op de baan gebeuren en dat is hoe het is."

Ricciardo gaat in de podcast nog even door met zijn verdediging van Verstappen: "Ik denk dat hij nog steeds een beetje frustratie in zich had van Silverstone. Dus misschien was dat de reden dat hij zo was van zoek het maar uit ik loop weg. Lewis probeerde achteruit te rijden en uit de grindbak te komen dus Max zag dat waarschijnlijk en dacht oké Lewis maakt het goed."