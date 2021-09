Christian Horner maakt zich geen zorgen over gridstraf Verstappen

De grote vraag voor de Russische Grand Prix van volgende week is: gaat Max Verstappen zijn vierde motor aanspreken van het seizoen en daarmee de wedstrijd achteraan aanvangen? Teambaas van Red Bull rept er nog geen woord over, maar kijkt wel alvast vooruit naar de wedstrijd in Sotsji. Volgens Horner wordt het een heel karwei om de Duitse succesformatie daar te verslaan.

"Het is een bolwerk van Mercedes geweest. Voor mij, Monza en Sochi heb ik ze in mijn hoofd als Mercedes-circuits aangemerkt, dus het wordt een uitdaging", zegt de Britse teambaas tegenover de officiële F1-website.

Verstappen wordt door een grid-penalty drie plekken naar achteren geworpen. Toch denkt Horner dat het geen grote impact heeft op het eindresultaat op zondag. "Op het Sochi Autodrom is het niet zo'n handicap vanwege de kracht van de slipstream naar bocht 1. Ik bekeek de resultaten van de Russische Grand Prix en in 2018 ging Max van de laatste naar de eerste voordat hij zijn pitstop moest maken. We waren daar vorig jaar tweede, maar het is een circuit waar we nog nooit hebben gewonnen... Ik kijk er naar uit en zie wel hoe ver we komen.''