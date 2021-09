Horner over slechte pitstop Verstappen: "Zeldzame menselijke fout"

Iedereen is het door de crash van Verstappen en Hamilton haast vergeten maar de Nederlandse Red Bull-coureur had een dramatische pitstop. Hierdoor kwam de Nederlander terecht in de buurt van Hamilton en de rest is inmiddels geschiedenis.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner doet in zijn column voor redbull.com de rede van de mislukte stop uit de boeken: "Er was een zeldzame menselijke fout bij onze pitstop. Het was een gevolg van de nieuwe technische regelgeving maar des ondanks iets waar we van moeten leren."

Horner weet dat de langzame stop van de Nederlander uiteindelijk uitmondde in de inmiddels historische crash tussen Verstappen en Hamilton: "De langzame stop betekende dat Max niet op de baan was waar we hem wilden hebben. Mercedes maakte het alleen maar erger door ook hun pitstop te verpesten bij Hamilton. Waardoor beide coureurs nek aan nek uitkwamen."