Wolff geen fan van sprints: "Niemand neemt echt risico's"

Afgelopen weekend werd er weer een sprintkwalificatie gereden op Monza. Niet iedereen is even groot fan van dit nieuw format. De sprint brengt niet persé meer spektakel en meer show, zoals we de bedoeling was. In Brazilië volgt er nog eentje en is de vraag of er volgend seizoen nog meer volgen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is in ieder geval wel duidelijk in zijn mening over de sprintkwalificaties. In gesprek met Motorsport.com kijkt Wolff naar de sprints: "Ten eerste is het voor iedereen nogal verwarrend. Ik weet niet hoe het met andere zit maar ik vergeet steeds welke sessie wanneer is. Ik ben van mening dat de sprint op dit moment te weinig extra's oplevert. Niemand is bereid echt risico te nemen."

Wolff geeft de laatste sprintkwalificatie in Brazilië heus nog wel een kans. Maar fan is hij niet: "Laten we het in Brazilië gewoon nog een keer proberen en kijken of we daar iets anders te zien krijgen. Het is goed om dit experiment te hebben maar ik vind het persoonlijk niks."