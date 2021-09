Ook Lance Stroll blij: "Kijk er naar uit om deze reis te vervolgen"

Niet alleen Sebastian Vettel heeft een nieuw Aston Martin-contract op zak. Ook Lance Stroll mag nog een jaartje door bij het team van zijn vader. De Canadees is vanzelfsprekend een gelukkig man en mag dus verder met zijn Formule 1-avonturen.

Op de site van Aston Martin bespreekt hij het voor hem heugelijke nieuws: "Volgend seizoen zal mijn zesde jaar in de Formule 1 worden, weer naast mijn teamgenoot Sebastian Vettel. We startte deze campagne samen bij Aston Martin en ik kijk er naar uit om deze reis ook volgend jaar samen door te zetten."

Vooralsnog beleefd Stroll niet zijn beste resultaat uit zijn carrière. De Canadees heeft slechts 24 puntjes verzameld en staat 13e in de stand om het wereldkampioenschap. Toch zit Stroll vol met motivatie: "We hebben nog niet bereikt wat we wilde dit jaar. Maar dat heeft ons alleen maar hongeriger gemaakt voor succes in het volgende seizoen." Ook Strolls teamgenoot Sebastian Vettel is niet aan zijn sterkste seizoen bezig. De Duitser staat twaalfde maar werd wel tweede in Azerbeidzjan.