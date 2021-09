Ricciardo: "Sinds vrijdag was ik een man met een missie"

Voor het eerst sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing stond Daniel Ricciardo afgelopen weekend weer op het hoogste stapje van het podium. Het had even geduurd maar na een periode bij Renault met wisselend succes lijkt de goedlachse Australiër weer terug waar hij thuis hoort.

In gesprek met Sky Sports kijkt de McLaren-coureur terug op zijn prestatie: "Het is natuurlijk het eindresultaat van heel hard werken. Het is een inhaalslag geweest omdat ik van ver moest komen. Dat is niemands fout, ik moest gewoon wennen aan het team en de auto. Het team heeft mij enorm gesteund en misschien was dat het frustrerende. Alles voelde goed alleen de resultaten kwamen maar niet."

Het begon te vreten aan Ricciardo maar het heilige vuur was nog lang en breed niet geblust. In Spa begon het beter te gaan: "In België voelde het al beter en dat gaf ons vertrouwen. Vanaf de eerste training in Monza voelde de auto goed. Maar na de kwalificatie zat ik in een donker hoekje. Ik wilde hier helemaal niet zijn. Ik wilde weer winnen en het mannetje zijn. Dat deed mij goed. Relatief gezien was het een goede sessie voor dit seizoen maar de winnaar in mij had het vurige gevoel dat het nog niet genoeg was. Vanaf die vrijdag was ik een man met een missie."