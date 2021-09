Steward Liuzzi: "Hele optimistische move van Max"

Max Verstappen werd dit weekend als schuldige aangewezen voor zijn crash met Lewis Hamilton. Hij kreeg in een Monza een straf die hij pas bij de volgende race kan inlossen. In Rusland zal hij drie plaatsen naar achter moeten op de grid.

Niet veel mensen zijn het echt eens met de beslissing van de stewards. Oud-Formule 1 coureur Vitantonio Liuzzi was één van stewards in Monza. Hij legt in sportkrant La Gazzetta dello Sport uit hoe ze tot de beslissing kwamen. Liuzzi: "Als coureur legde ik de andere stewards de dynamieken uit. En samen zijn we tot het besluit gekomen over wie er verantwoordelijk was voor het incident."

De vraag is dan waarom ze Verstappen als schuldige hebben aangewezen. Liuzzi is daar ook duidelijk over: "Zoals het in het vonnis stond, het was een hele optimistische move van Max. Met een geforceerde inhaalactie." Toch kan Liuzzi wel genieten van het gevecht: "Het zijn twee geweldige coureurs en twee geweldige teams. Maar het zou beter zijn als ze de toon iets verzachten."