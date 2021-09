Domenicali denkt na over invoeren 'Grand Slam'

Afgelopen weekend werd er in Monza weer een sprintkwalificatie gehouden. Het nieuwe format zorgt voor veel verschillende meningen. Bij hoge heren van de Formule 1 valt dit juist heel erg mee. Die zien het format wel zitten en denken al na over nieuwe aanpassingen.

In gesprek met het Duitse Sport Bild laat CEO Stefano Domenicali zijn gedachtes in de vrije loop. Hij is namelijk heel erg blij met de sprintkwalificatie: "De reacties, de spanning en de snelheid zijn goed. We zijn op het ogenblik het format aan het heroverwegen maar ik kan mij voorstellen dat we straks 7 sprints hebben verspreid over het kampioenschap."

Domenicali is nogal enthousiast over de nieuwigheid. Zo enthousiast zelfs dat hij meerdere aanpassingen in zijn hoofd heeft: "We denken aan meerdere dingen. We denken bijvoorbeeld aan de introductie van een Grand Slam, een aanvullende titel zoals in het tennis. Diegene die de sprint-titel en het kampioenschap wint, die is de winnaar van de Grand Slam. De Formule 1 moet veranderen en interessanter worden voor een jonger publiek."