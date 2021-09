Duitsland kan Grand Prix in 2022 vergeten

De Formule 1-kalender voor aankomend jaar begint steeds meer vorm te krijgen. Het was al duidelijk dat Miami daar op zal debuteren en ook de door corona afgelaste wedstrijden hopen er weer op te mogen staan. Één land mag echter stoppen met hopen: Duitsland.

De Duitse Grand Prix was jarenlang vaste kost op de Formule 1-kalender. Met vaak boeiende wedstrijden afwisselend in Hockenheim en op de Nürburgring. Afgelopen jaar werd er nog op de Nürburgring gereden maar die race ging de boeken in als de Eifel GP.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali laat in gesprek met Sport Bild weten dat een vervolg er niet in zit: "Ik heb het gevoel dat de organisatoren zelf niet het vertrouwen hebben dat ze een race kunnen organiseren." Het is een pijnlijke uitspraak van de Italiaan. Maar er zijn immers ook nog signalen dat de Duitsers weer een race willen organiseren.

Domenicali kijkt liever naar wedstrijden die zeer snel uitverkocht zullen worden. Als voorbeeld noemt hij ons kikkerlandje: "Kijk bijvoorbeeld naar Zandvoort, die is de aankomende jaren al uitverkocht!" De CEO denkt dat ook de gloednieuwe race in Miami gelijk uitverkocht zal zijn.