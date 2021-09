Ferrari's Binotto feliciteert McLaren met derde plaats: "Wij blijven tot het einde knokken"

Tijdens de Italiaanse Grand Prix werd Ferrari op eigen grond verslagen door McLaren. Het Britse team won met Daniel Ricciardo en Lando Norris de eerste één-twee van alle teams in 2021. Daarmee sloeg McLaren keihard toe in de stand om het constructeurskampioenschap.

Ferrari verloor hun derde plaats aan McLaren. Teambaas Binotto blikt terug op afgelopen weekend en feliciteert het oranje team.

Binotto: "Felicitaties aan McLaren die voor het eerst in negen jaar hebben gewonnen: ze staan ​​weer op de derde plaats, maar er is nog een lange weg te gaan dit seizoen en we zullen ons uiterste best doen om ervoor te vechten tot het einde."

Het rode team zakte naar de vierde plaats in het WK en heeft nu 201,5 punten gescoord. McLaren staat nu op een puntentotaal van 215. In 2021 zijn er nog acht F1-races te gaan.