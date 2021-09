Mathias Lauda medestander van de stewards: "Fout lag bij Max"

Zondag besloten de stewards in Monza dat Max Verstappen de schuldige was van zijn clash met Lewis Hamilton. Echter zagen velen het ietsje anders. De term 'racing incident' viel regelmatig. Oftewel veel kenners vinden dat er geen schuldige aan te wijzen is.

Echter is er ook een kenner die het wel eens is met de beslissing. Mathias Lauda (de zoon van) legt bij het Oostenrijkse ServusTV uit wat zijn opinie is: "Voor mij is het duidelijk. De fout ligt bij Max. Het had duidelijk moeten zijn voor hem: Lewis liet hem daar geen ruimte. Max reed ook achter Lewis toen hij het deed."

Toch is het volgens Lauda niet allemaal zo zwart/wit: "Max had het niet gepland. Het ging allemaal heel erg snel. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Het was sowieso een interessant punt in de race. De twee coureurs gaven elkaar geen centimeter ruimte."

Lauda denkt overigens niet dat Verstappen of Hamilton de race anders zou hebben gewonnen. Toen de twee elkaar van de baan reden waren ze immers nog niet echt begonnen met hun jacht op het olijke McLaren duo. Lauda denkt dat de uitslag dan niet geheel anders was: "Zelfs als het incident niet had plaats gevonden had Ricciardo gewoon de race gewonnen. Hij was echt extreem snel."