Ralf Schumacher over het incident: "In mijn ogen een racing incident"

De crash tussen Verstappen en Hamilton maakt enkele dagen later nog steeds veel tongen los. Een groot punt van discussie is de straf die de Nederlandse red Bull-rijder na afloop kreeg van de stewards in Monza. Niet iedereen is het eens met de drie plaatsen gridstraf voor Rusland.

Iemand die bekend staat om het geven van zijn mening is Ralf Schumacher. De Duitse oud-coureur heeft dan ook zijn woordje paraat staan in de discussie. In zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports gaat hij in op de straf: "Ik denk dat de drie plaatsen gridstraf niet eerlijk is. Allebei de coureurs waren hard aan het racen en Verstappen probeerde om Lewis heen te gaan. Maar er was geen ruimte omdat Hamilton die niet gaf."

Hierdoor is Schumacher een heel veel voorkomende mening toe bedeeld. Hij is namelijk onderdeel van het race incident-kamp: "Lewis gaf geen ruimte omdat hij de positie niet wilde verliezen. Hij wist dat als dat wel zou gebeuren hij nog meer punten zou verliezen op Max. Toen was er een klap, en in mijn ogen een racing incident."