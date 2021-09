Internationale media smullen van Verstappen/Hamilton-clash

De clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Monza ging de wereld over. In elk land werd de nu al historische crash tussen twee titelrivalen uitgebreid besproken. Een ding is zeker: de crash maakt overal de tongen los.

In de Britse media heeft men het vooral over het geluk van Lewis Hamilton. De Britse Mercedes coureur kreeg Verstappen over zich heen en profiteerde van de aanwezigheid van de Halo. De Daily Mail heeft het over een 'dramatische' en 'gevaarlijke' samenkomst van de twee. The Guardian merkt op dat de Halo het leven van Hamilton heeft gered.

Ook in de Italiaanse media is de crash op het circuit in hun land niet onopgemerkt gebleven. De sportkrant Gazzetta dello Sport schrijft dat Monza een boksring is geworden en Tuttosport trekt de vergelijking met de historische gevechten tussen Senna en Prost.

De Spaanse krant AS gaat wel heel ver en noemt de clash tussen Verstappen en Hamilton "Moeder alle drama's". Ook het Zwitserse Blick gaat mee op deze tendens en noemt het een 'supercrash' tussen de twee kemphanen. Een clash dus waar door de internationale media veel over geschreven is en nog veel over geschreven zal worden.