Mercedes wil verandering na crash Hamilton en Verstappen

Mercedes hoop dat er verandering komt in de manier waarop er wordt geracet na de bestrafte crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt: "We hebben deze duels in het verleden gezien en tussen coureurs die erg goed zijn, die racen voor een wereldkampioenschap. Ik denk dat de modus operandi voor de toekomst is dat tactische fouten om ervoor te zorgen dat de andere man niet wint, iets is dat je onder controle moet krijgen. Hoe dat moet, ik heb geen idee.”

Max Verstappen vergrootte zijn voorsprong op Lewis Hamilton in het wereldkampioenschap zaterdag tot vijf WK-punten. Tijdens de Grand Prix van Italië ging het in de hoofdrace mis nadat Verstappen een slechte pitstop had gemaakt. De Nederlander stond elf seconden stil tijdens zijn pitstop en zat vervolgens foeterend achter het stuur. In de 47ste ronde kwam Lewis Hamilton de pitstraat uitgereden, terwijl Verstappen op volle vaart aan kwam gestormd. In de eerste bochten-combinatie ging het mis.

De FIA oordeelde dat Verstappen hoofdzakelijk verantwoordelijk was voor de aanrijding. De Limburger werd op de verhogingen naast de baan gelanceerd en belandde bovenop de Mercedes van Hamilton. De Brit kreeg het achterwiel van Verstappen op zijn helm en kondigde aan naar een medisch specialist te gaan voor verdere controles. De FIA gaf Verstappen een gridstraf, de Nederlander moet tijdens de volgende Grand Prix in Rusland drie plaatsen terug op de startgrid en ontvangt twee strafpunten op zijn superlicentie.

Verstappen "niet helemaal eens" met straf

Na de crash gaven beide heren elkaar de schuld. Verstappen zegt te weinig ruimte te hebben gekregen en is het niet "helemaal" met de straf eens. Verstappen stelde dat Hamilton hem bleef knijpen in de bocht, waardoor hij geen kant meer op kon. "Ik was daar om hard maar eerlijk te racen", zei Verstappen. “Ik ben het niet helemaal eens met de straf, omdat ik denk dat het een race-incident was. Het is heel jammer wat er is gebeurd, maar we zijn allebei professionals en dus gaan we verder."

Ondanks dat hij de langzame, maar linke crash beoordeelt als een klassiek race-incident waarbij de schuld 50/50 zou zijn, zegt teambaas Christian Horner de straf te accepteren.

Lewis Hamilton zegt "trots" te zijn op de stewards van de FIA die de straf uitdeelden. Volgens de Brit gaat er nu een precedentwerking vanuit. Toto Wolff is een soortgelijke mening toegedaan. "We willen in de toekomst geen situaties krijgen waarin iemand de positie verliest en de enige manier om de race te stoppen, om de ander te weerhouden te scoren, is hem gewoon uit te schakelen. Dus moeten ze allebei ruimte voor elkaar overlaten, hard tegen elkaar racen, maar ongelukken vermijden."