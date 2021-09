Max Verstappen na crash: "Ik wilde met Lewis samenwerken, ik wilde racen"

Max Verstappen blikt op zijn eigen website Verstappen.com terug op de Grand Prix van Italië op Monza. De Limburgse Red Bull Racing-coureur zag de finishvlag niet na zijn crash met Lewis Hamilton in de Variante de Rettifilo.

Verstappen: “Er gebeurde tijdens de race veel wat vanuit ons gezien niet goed was. Ik had een slechte start omdat we wat minder grip dan zaterdag hadden en ik niet goed wegkwam. Onze strategie was ook niet goed, omdat we een undercut kregen, dus dat gaan we analyseren. Bij mijn pitstop ging er rechtsvoor iets mis, terwijl we gewoonlijk juist heel goed zijn in pitstops.”

"Dat zie ik ook wel, for fuck sake"

Nadat Verstappen de baan weer opkomt na zijn slechte stop zit de Nederlander scheldend in zijn auto. Als hij op de hoogte wordt gebracht dat Lando Norris een aantal ronden later voor hem de baan weer opkomt antwoordt hij : "Ja, dat zie ik ook wel, for fuck sake!"

"Je hebt twee man nodig om samen die bocht door te komen"

Als de stofwolken na de race weer zijn neergedaald blikt de Nederlander in gesprek met zijn eigen website terug op de aanrijding met Lewis Hamilton in de eerste chicane van het Italiaanse circuit. "We zaten dicht bij elkaar in bocht één en Hamilton kneep me bij het remmen in de bocht, waardoor ik het groene gedeelte op moest om te voorkomen dat we elkaar zouden raken. Daarna probeerde ik buitenom te gaan, maar hij bleef me afknijpen. Dat had ik niet verwacht en was ook niet nodig. Op een gegeven moment had ik niet meer genoeg ruimte om die bocht te maken, waardoor we er beiden vanaf gingen. Crashen wil ik natuurlijk nooit. Ik wil gewoon mooi racen. Maar je hebt twee man nodig om samen die bocht door te komen. Als er een daarvan niet wil meewerken, houdt het natuurlijk op. Ik wilde met hem samenwerken, ik wilde racen. Helaas raakten we elkaar.”

Niet helemaal eens met straf

Max Verstappen werd door de stewards van de FIA aangewezen als de persoon die meer verantwoordelijk was voor de crash dan Hamilton. Het ANP citeert de Nederlander: "Ik ben het niet helemaal eens met deze straf, omdat het in mijn ogen een race-incident was. Heel jammer wat hier vandaag is gebeurd, maar we zijn beiden professionals en dus gaan we verder."