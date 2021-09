Topmiddag voor Russell: "Punten gescoord in drie van de vier races"

In de schaduw van het historische Verstappen-Hamilton incident en het sprookje van McLaren reed ook George Russell weer een dijk van een race. De Britse Williams-coureur werd negende en pakte zo alweer punten.

Na afloop was hij dan ook een gelukkig man. Hij ging het gesprek aan met Sky Sports: "We hebben nu punten gescoord in drie van de laatste vier races, dat leek ooit nogal ongeloofwaardig. We hadden een beetje geluk met alle incidenten maar we kregen onszelf in de juiste positie en waren daar om toe te slaan."

Als Russell achteruit kijkt op de uitslag ziet hij dat hij redelijk wat sterke jongens achter zich heeft gehouden. "Aan het einde van de dag hebben we een Alpine, een Aston Martin en allebei de Alfa Romeo's verslagen dus we moeten het momentum vast houden."