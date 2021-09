Wolff dankt Halo: "Zou een afschuwelijk incident zijn geweest zonder"

De crash van Verstappen en Hamilton zal nog heel lang stof voor discussie zijn. Het incident maakte wel duidelijk dat de Halo onmisbaar is. Verstappen stuiterde over zijn rivaal heen en de Halo zorgde ervoor dat Hamilton zijn helm niet werd geraakt.

Na afloop stond Mercedes-bons Toto Wolff de internationale media te woord. Hij was opgelucht dat Hamilton ongedeerd is en bedankt de Halo: “De Halo heeft zeker Lewis zijn leven gered vandaag. Het zou een afschuwelijk incident zijn geweest zonder de Halo, ik wil er helemaal niet over nadenken wat er anders was gebeurd.”

Het incident laat zien dat de Halo echt geen overbodige luxe is. De auto van Verstappen stuiterde door het beschermingsmiddel niet op de helm van Hamilton. De stewards vonden achteraf dat de Nederlander de schuldige is en gaven hem voor de volgende race een drie plaatsen gridpenalty.